Analisi Tecnica: EUR/CAD del 9/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre
La giornata del 9 settembre è stata vissuta all'insegna della debolezza per il cambio Euro / CAD, che ha terminato in calo a 0,6228.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 0,6239. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 0,622. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 0,6212.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)