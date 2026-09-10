Milano 9-set
51.875 0,00%
Nasdaq 9-set
29.422 -0,29%
Dow Jones 9-set
52.381 -0,77%
Londra 9-set
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Francoforte 9-set
25.576 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 9/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 9/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre

La giornata del 9 settembre è stata vissuta all'insegna della debolezza per il cambio Euro / CAD, che ha terminato in calo a 0,6228.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 0,6239. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 0,622. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 0,6212.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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