Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 9/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre
Affonda sul mercato l'Eurostoxx 50, che alla chiusura soffre con un calo dell'1,58%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'Eurostoxx 50, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 6.278. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 6.379. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 6.244.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)