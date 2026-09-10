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Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 9/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 9/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre

Affonda sul mercato l'Eurostoxx 50, che alla chiusura soffre con un calo dell'1,58%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'Eurostoxx 50, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 6.278. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 6.379. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 6.244.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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