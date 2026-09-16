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Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 15/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 15/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre

Riunione sostanzialmente debole quella del 15 settembre per l'Eurostoxx 50, che conclude gli scambi in frazionale calo a 6.236.

Lo status tecnico dell'Eurostoxx 50 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 6.207, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 6.296. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 6.177.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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