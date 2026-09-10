Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 9/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre
Riunione sostanzialmente debole quella del 9 settembre per il maggiore indice americano, che conclude gli scambi in frazionale calo a 7.636,4.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'S&P 500, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 7.599,2. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 7.710,6 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 7.562,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)