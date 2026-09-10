Apple presenta il primo iPhone pieghevole, ma il mercato resta freddo

Il Duo parte da 1.999 dollari, preordini dal 16 ottobre.

(Teleborsa) - Apple ha presentato il proprio primo smartphone pieghevole, l'iPhone Duo, scommettendo su una nuova categoria di prodotto per rilanciare la crescita della linea di punta dell'azienda. Il dispositivo, con uno schermo interno da 7,6 pollici - il più grande mai montato su un iPhone - e uno schermo esterno da 5,4 pollici, si posizionerà al vertice della gamma, con un prezzo di partenza di 1.999 dollari per la versione da 256 gigabyte, fino a 3.199 dollari per il modello da 2 terabyte. I preordini partiranno il 16 ottobre in oltre 70 Paesi, con la disponibilità sul mercato dal 23 ottobre.



La presentazione ha segnato il debutto pubblico di John Ternus, che ha assunto la carica di CEO il 1° settembre, mentre lo storico amministratore delegato Tim Cook resta in azienda come presidente esecutivo. “iPhone Duo rappresenta il cambiamento più rivoluzionario per iPhone dai tempi del primo modello. Con un design completamente nuovo e un'esperienza intuitiva, dimostra cosa è possibile realizzare quando hardware e software vengono progettati insieme e ridefinisce il concetto di utilizzo di un telefono pieghevole”, ha dichiarato Ternus, CEO di Apple.



Nonostante si tratti del più grande cambiamento di design nella storia quasi ventennale dell'iPhone, l'annuncio era ampiamente atteso e la reazione degli investitori è stata tiepida: il titolo ha chiuso sostanzialmente invariato a New York, a 315,34 dollari.



Sul fronte della gamma Pro, Apple ha introdotto gli iPhone 18 Pro e Pro Max, con un aumento di prezzo di 100 dollari: il Pro parte ora da 1.199 dollari, il Pro Max da 1.299 dollari, entrambi con 256 gigabyte di storage. I preordini partiranno il 12 settembre, con la vendita al via il 18 settembre. L'azienda ha inoltre alzato i prezzi dell'iPhone Air dello scorso anno e dell'iPhone 17e di quest'anno.



Nella stessa occasione Apple ha presentato una gamma di nuovi dispositivi incentrati su salute e fitness. Il nuovo Apple Watch Ultra 4 introduce il chip S11 e un Health Sensing System che promette la rilevazione della frequenza cardiaca più precisa mai vista su un dispositivo indossabile, con un nuovo punteggio di prontezza e batteria fino a 45 ore in allenamento. La stessa tecnologia equipaggia l'Apple Watch Series 12, con funzionalità analoghe di monitoraggio salute. Entrambi i modelli, grazie a watchOS 27, integrano Apple Intelligence per potenziare Siri e introdurranno entro fine anno nuove funzioni di Intelligenza Audio per riepilogare le conversazioni. In arrivo anche una app Salute rinnovata su iPhone, con una sezione Longevità dedicata al confronto dei parametri vitali con l'età dell'utente.



Sul fronte audio, Apple ha lanciato gli AirPods 5, disponibili in due versioni da 129 e 149 dollari, con cancellazione attiva del rumore migliorata del 50% rispetto al modello precedente e funzioni Siri a mani libere, inclusa la traduzione in tempo reale. Preordini avviati da oggi, disponibilità nei negozi dal 18 settembre.

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