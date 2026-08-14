Milano 12:05
53.742 +0,09%
Nasdaq 13-ago
30.085 0,00%
Dow Jones 13-ago
53.840 +0,13%
Londra 12:05
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Francoforte 12:05
26.498 +0,76%

Pesante sul mercato di Londra Antofagasta

Migliori e peggiori, In breve
Pesante sul mercato di Londra Antofagasta
A picco la compagnia mineraria, che presenta un pessimo -4,02%.
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