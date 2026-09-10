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Borsa: Seduta negativa per il Nasdaq-100, in discesa dell'1,10%
Il Nasdaq-100 prende il via a 29.097,33 punti
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Finanza
10 settembre 2026 - 15.33
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