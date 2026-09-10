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Borsa: Seduta negativa per il Nasdaq-100, in discesa dell'1,10%

Il Nasdaq-100 prende il via a 29.097,33 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta negativa per il Nasdaq-100, in discesa dell'1,10%
L'indice del listino high-tech USA presenta una flessione dell'1,10%, a quota 29.097,33 in apertura.
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