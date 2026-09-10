Milano 17:35
51.807 -0,13%
Nasdaq 20:11
29.133 -0,98%
Dow Jones 20:11
51.996 -0,73%
Londra 17:35
10.609 -0,57%
Francoforte 17:35
25.361 -0,84%

Borsa: Stabile Madrid, che riporta un cauto -0,18%

Ibex 35 chiude a 19.659,8 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Madrid, che riporta un cauto -0,18%
Giornata fiacca per Madrid, che porta a casa un modesto -0,18%, terminando le negoziazioni a 19.659,8 Euro.
Condividi
```