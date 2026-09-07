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Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,01%)
Ibex 35 prende il via a 20.052,4 Euro
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07 settembre 2026 - 09.18
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Inizio di seduta fiacca per indice azionario della Borsa di Madrid, che riporta un cauto +0,01%, a quota 20.052,4 in apertura.
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