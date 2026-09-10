Cambi: euro a 0,859 sterline alle 19:30

Milano 17:35
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Nasdaq 20:12
29.132 -0,98%
Dow Jones 20:12
51.992 -0,74%
Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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In breve, Finanza
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Euro a 0,859 sulla sterlina inglese alle 19:30.
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