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Dow Jones 16:50
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Londra 16:50
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Francoforte 16:49
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Cambi: euro a 179,032 yen alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 179,032 yen alle 15:41
Euro a 179,032 sullo yen alle 15:41.
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