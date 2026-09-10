Edison Next si aggiudica gare ASTM per 28 punti di ricarica elettrica ultraveloce in autostrade

(Teleborsa) - Edison Next si è aggiudicata le gare indette da 5 concessionarie autostradali parte del Gruppo ASTM per la progettazione, realizzazione, messa in esercizio e gestione di 28 punti di ricarica elettrica ultraveloce da installare presso 10 aree di servizio lungo alcuni dei tratti autostradali più strategici d'Italia tra Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana.



Gli interventi - subordinatamente al perfezionamento della connessione alla rete elettrica di media tensione - saranno ultimati nei prossimi mesi e prevedono l'installazione di punti di ricarica ultra-fast destinati ad alimentare veicoli full electric e plug-in hybrid, garantendo ricariche ad alta potenza durante le soste autostradali di breve durata.



A essere installate saranno colonnine di ultima generazione con potenza fino a 400 kW - ciascuna dotata di 2 prese - che rappresentano l'ultima frontiera delle tecnologie attualmente disponibili nel settore della ricarica dei veicoli elettrici.



"Con questo progetto rafforziamo il nostro impegno nella diffusione della mobilità elettrica lungo alcune delle tratte autostradali più strategiche e trafficate del Paese - dichiara Giovanni Tagliabue, Product Development & Innovation Director Edison Next - Le ricariche veloci presso le aree di sosta autostradali sono un tassello fondamentale in questa direzione, perché permettono agli utenti di effettuare ricariche rapide anche durante gli spostamenti di lunga percorrenza"



"La rete autostradale in concessione al Gruppo ASTM si conferma un asset strategico per accompagnare l'evoluzione della mobilità - dichiara Bernardo Magrì Responsabile della Business Unit Concessioni Italia -. Questa nuova iniziativa, promossa dalle società concessionarie del Gruppo nell'ambito del quadro regolatorio, conferma la volontà di contribuire alla transizione digitale ed ecologica delle infrastrutture ed alla loro innovazione tecnologica al fine di rendere le opere sempre più sicure, efficienti e sostenibili e fornire servizi all'utenza evoluti"



Edison Next investirà direttamente nelle infrastrutture di ricarica e si occuperà della progettazione, fornitura, posa in opera, messa in esercizio e gestione per l'intera durata dei contratti, che va dai 10 ai 12 anni.

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