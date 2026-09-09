ASPI, Giana: “Investiti 3,3 miliardi in 18 mesi per rigenerare le infrastrutture”

(Teleborsa) - "Oggi lavoriamo insieme tra gestori di autostrade, ferrovie, strade e traffico aereo. Il punto - ha affermato l’Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Arrigo Giana nel corso dell’evento della Lega in corso a Roma - è costruire un sistema nel quale ciascuna infrastruttura guardi a un sistema interconnesso, per una nuova stagione di reti integrate nel segno di un interesse comune: la competitività del Paese. In questo senso va l’Osservatorio dei flussi di traffico del MIT, una soluzione che ci parla di un nuovo paradigma nel dibattito infrastrutturale: non più singole modalità, ma una lettura integrata di come si muovono persone e merci.



In questo contesto la gomma, forte delle sue caratteristiche di capillarità e flessibilità, rimane il principale vettore infrastrutturale del paese per quanto riguarda gli spostamenti di merci e persone: l’80% degli addetti alla manifattura entro 20km da un casello e 50% circa degli italiani vive a 10 km da uno svincolo autostradale, mentre 2,6 milioni di veicoli ogni giorno attraversano la rete ASPI.



Per noi garantire la sicurezza della rete è il primo obiettivo, è il principale elemento che ne determina la competitività. Lavoriamo per mantenere efficiente il nostro patrimonio infrastrutturale anche per i decenni a venire, per questo Autostrade per l’Italia è impegnata in un grande piano di rigenerazione dell’infrastruttura in gestione: tra il 2025 e il primo semestre 2026 sono stati spesi 3,3 miliardi di euro per attività di manutenzione, ammodernamento e potenziamento della rete. Un livello di spesa che conferma la capacità della Società di dare esecuzione agli impegni assunti".

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