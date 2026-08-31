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Borsa elettrica, prezzo medio acquisto sale a 194,14 euro/MWh

Energia, Finanza
Borsa elettrica, prezzo medio acquisto sale a 194,14 euro/MWh
(Teleborsa) - Nella settimana dal 24 al 30 agosto 2026 il prezzo medio dell'energia elettrica è stato di 194,14 euro/MWh, in crescita del 15,3% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici (GME), che gestisce la borsa elettrica.

I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 5,336 milioni di MWh (+14,1%), con la liquidità all'86,9%.

I prezzi medi di vendita si sono attestati tra 189,81 euro/MWh del Nord e 223,33 euro/MWh della Sicilia.
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