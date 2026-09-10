FiberCop porta la fibra ottica di ultima generazione a Roncade nel trevigiano

(Teleborsa) - FiberCop porta la fibra ottica di ultima generazione in modalità FTTH nel Comune di Roncade, che ha aderito alla campagna "Fatti della stessa fibra" per coprire con una rete di telecomunicazioni veloce, affidabile e sostenibile abitazioni ed impresedel territorio.



L’iniziativa, interamente finanziata da FiberCop, gestore dell’infrastruttura digitale più capillare ed estesa del Paese, ha preso il via con la firma del relativo protocollo d’intesa e sarà presentata alla cittadinanza nel corso di un incontro in programma il 30 settembre presso la Sala Consiliare.



"Il fatto che Roncade sia stata selezionata tra i primi Comuni della provincia di Treviso interessati da questo importante progetto di FiberCop rappresenta un’opportunità significativa per il nostro territorio", ha dichiarato il Sindaco Marco Donadel, spiegando che "si tratta di un intervento di grande portata, che prevede oltre 22 chilometri di posa della fibra ottica sul territorio comunale".



"Una rete digitale moderna e capillare è oggi un’infrastruttura essenziale per la competitività di un territorio e per offrire nuove opportunità a famiglie, imprese, professionisti e attività", ha aggiunto il Vicesindaco Maddalena Gasparini.



Grazie a questa iniziativa, Roncade avrà una rete ultraveloce che consentirà di accelerare i processi di digitalizzazione di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, consentendo la fruizione di servizi innovativi, quali lo streaming in 4K/8K, lo smart working, la gestione smart delle abitazioni attraverso dispositivi per la domotica, la telemedicina e i servizi digitali come, ad esempio, la gestione del traffico, dell’illuminazione pubblica e il monitoraggio ambientale. Inoltre, la fibra ottica contribuirà ad aiutare l’ambiente grazie alla riduzione delle emissioni di CO2.



La predisposizione alla connessione in fibra ottica sarà effettuata senza costi per i cittadini e per le imprese: un tecnico di FiberCop, previo appuntamento, installerà la borchia ottica all’interno dell’unità immobiliare, dopodiché l’utente potrà rivolgersi al proprio operatore telefonico per richiedere l’attivazione del servizio internet ultraveloce e iniziare a usufruire delle prestazioni della nuova rete.



I lavori sono stati avviati nella frazione di Biancade e interesseranno progressivamente le aree previste dal piano di sviluppo della rete. Per la posa della fibra ottica saranno utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale. FiberCop opererà in collaborazione con l’Amministrazione comunale per limitare l’impatto sulla viabilità e procedere speditamente nella realizzazione della nuova rete.

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