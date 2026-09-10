Francoforte: in calo Hochtief

(Teleborsa) - Pressione sulla big tedesca delle costruzioni , che tratta con una perdita del 3,21%.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Hochtief rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente, il colosso delle costruzioni è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 433 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 414,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 451,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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