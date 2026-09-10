Francoforte: in calo Hochtief
(Teleborsa) - Pressione sulla big tedesca delle costruzioni, che tratta con una perdita del 3,21%.
Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Hochtief rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, il colosso delle costruzioni è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 433 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 414,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 451,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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