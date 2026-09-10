Milano 13:07
52.072 +0,38%
Nasdaq 9-set
29.422 0,00%
Dow Jones 9-set
52.381 -0,77%
Londra 13:07
10.628 -0,40%
Francoforte 13:07
25.569 -0,03%

Francoforte: scambi negativi per Hochtief

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi negativi per Hochtief
Rosso per la big tedesca delle costruzioni, che sta segnando un calo del 3,21%.
Condividi
```