Francoforte: risultato positivo per Hochtief

(Teleborsa) - Balza in avanti la big tedesca delle costruzioni , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,02%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Hochtief rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico del colosso delle costruzioni segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 449,5 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 456,3. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 445,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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