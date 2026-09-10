Francoforte: risultato positivo per Hellofresh

(Teleborsa) - Avanza Hellofresh , che guadagna bene, con una variazione dell'1,96%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Hellofresh rispetto all'indice di riferimento.





Le tendenza di medio periodo di Hellofresh si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 2,94 Euro. Supporto stimato a 2,855. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 3,025.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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