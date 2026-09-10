Gas, ENEA stima risparmi fino a 1,2 miliardi di metri cubi per l’inverno

Efficienza energetica strutturale e misure comportamentali alla base della riduzione dei consumi

(Teleborsa) - Il mantenimento delle attuali politiche di efficienza energetica e la reintroduzione delle misure di contenimento dei consumi di gas naturale, introdotte dal Piano nazionale del 2022 a seguito della crisi innescata dal conflitto russo-ucraino, potrebbero produrre per il prossimo inverno un risparmio di gas pari a circa 1,2 miliardi di metri cubi (Smc - Standard metro cubo) nel residenziale e terziario, quantità sufficiente a riscaldare circa 1 milione di case. È quanto stima uno studio dell'ENEA.



"Le tensioni in Medio Oriente e nello Stretto di Hormuz hanno acceso una nuova emergenza energetica, evidenziando ancora una volta i rischi legati alla dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili", ha affermato Nicolandrea Calabrese, responsabile del Laboratorio ENEA di Efficienza energetica negli edifici e sviluppo urbano, spiegando che il Piano di contenimento del 2022 ha prodotto nel 2023 una riduzione di circa 7 miliardi di Smc di gas rispetto ai consumi del 2021.



Lo studio ENEA analizza gli effetti delle misure introdotte dal 2022 e delle politiche di efficientamento energetico adottate negli ultimi anni e valuta, non solo quanto effettivamente abbiamo risparmiato, ma anche quanto si potrebbe ancora risparmiare.



Nel settore residenziale, applicando le misure già individuate nel 2022, sono attesi risparmi per 0,9 miliardi di Smc (0,8 miliardi dalla reintroduzione delle limitazioni e 0,1 miliardi da interventi di riqualificazione, sostenuti da incentivi come l’Ecobonus e il Bonus Casa). Nel settore terziario, la riduzione dei consumi è stimata in circa 0,3 miliardi di Smc (0,25 miliardi da misure di contenimento e 0,06 miliardi da misure di efficienza, come ad esempio la sostituzione dei vecchi generatori a gas con moderne pompe di calore).



Ulteriori risparmi potrebbero derivare dall’ETS2, lo strumento che estende dal 2027 il sistema di scambio delle emissioni anche agli edifici (residenziali, commerciali e istituzionali). "L’ETS2 comporterà un incremento dei costi per chi continuerà a utilizzare combustibili fossili (fino a 230 euro annui a famiglia). Mentre chi trasformerà le proprie abitazioni in edifici a zero emissioni, azzerando l’uso di combustibili fossili, non risentirà dell’impatto economico del nuovo sistema", ha sottolneato Francesca Caffari, ricercatrice del Laboratorio ENEA Efficienza energetica negli edifici e sviluppo urbano.



Lo studio evidenzia anche l’importanza cruciale degli interventi di efficienza più strutturali. "Sostituire impianti obsoleti e isolare gli edifici garantisce una riduzione stabile, progressiva e indipendente dalle abitudini quotidiane degli utenti, proteggendo il Paese dalle oscillazioni del mercato energetico", precisa Calabrese.



Per quantificare i risparmi degli interventi di efficienza energetica, sono stati utilizzati i dati derivanti dalle pratiche istruite da ENEA tra il 2022 ed il 2025 per l’accesso ai bonus fiscali. Nell’arco dei quattro anni esaminati, si stima che gli interventi abbiano portato a un risparmio cumulato complessivo di circa 2,1 miliardi di Smc di gas naturale, di cui 1,2 dovuti al Superbonus, 0,6 all’Ecobonus e 0,3 al Bonus Casa.







(Foto: © Alexander Raths | 123RF)

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