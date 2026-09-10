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USA, Stoccaggi gas (WoW) nella settimana del 4 settembre

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USA, Stoccaggi gas (WoW) nella settimana del 4 settembre
USA, Stoccaggi gas nella settimana del 4 settembre su base settimanale (WoW) 40 Mld piedi cubi, in aumento rispetto al precedente 30 Mld piedi cubi (la previsione era 35 Mld piedi cubi).
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