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Stoccaggi gas USA (WoW) nella settimana del 21 agosto

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Stoccaggi gas USA (WoW) nella settimana del 21 agosto
USA, Stoccaggi gas nella settimana del 21 agosto su base settimanale (WoW) 15 Mld piedi cubi, in calo rispetto al precedente 16 Mld piedi cubi (la previsione era 19 Mld piedi cubi).
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