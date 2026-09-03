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USA, Stoccaggi gas (WoW) nella settimana del 28 agosto
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03 settembre 2026 - 16.45
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Stoccaggi gas nella settimana del 28 agosto su base settimanale (WoW) 30 Mld piedi cubi
, in aumento rispetto al precedente 15 Mld piedi cubi (in linea con le stime degli analisti).
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