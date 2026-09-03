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USA, Stoccaggi gas (WoW) nella settimana del 28 agosto

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USA, Stoccaggi gas (WoW) nella settimana del 28 agosto
USA, Stoccaggi gas nella settimana del 28 agosto su base settimanale (WoW) 30 Mld piedi cubi, in aumento rispetto al precedente 15 Mld piedi cubi (in linea con le stime degli analisti).
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