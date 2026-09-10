Londra: risultato positivo per Compass Group

(Teleborsa) - Balza in avanti il leader mondiale nella ristorazione , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,13%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Compass Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,5%, rispetto a -1,23% del principale indice della Borsa di Londra ).





Analizzando lo scenario di Compass Group si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 30,96 USD. Prima resistenza a 31,32. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 30,75.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```