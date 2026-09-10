Londra: risultato positivo per Compass Group
(Teleborsa) - Balza in avanti il leader mondiale nella ristorazione, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,13%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Compass Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,5%, rispetto a -1,23% del principale indice della Borsa di Londra).
Analizzando lo scenario di Compass Group si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 30,96 USD. Prima resistenza a 31,32. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 30,75.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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