Madrid: balza in avanti Solaria

(Teleborsa) - Scambia in profit l' azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica , che lievita dell'1,89%.



Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Solaria rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Si indebolisce il quadro tecnico di Solaria , con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 17,1 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 17,38. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 16,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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