Madrid: balza in avanti Solaria
(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che lievita dell'1,89%.
Il confronto del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Solaria rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Si indebolisce il quadro tecnico di Solaria, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 17,1 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 17,38. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 16,93.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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