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Piazza Affari: andamento negativo per l'indice dei titoli bancari in Italia

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Piazza Affari: andamento negativo per l'indice dei titoli bancari in Italia
Giornata negativa per il comparto bancario a Piazza Affari, che continua la seduta a 40.237,19 punti, in calo dello 0,79%.
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