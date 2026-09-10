Milano 13:15
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Prezzi consumo Germania (YoY) in agosto

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Prezzi consumo Germania (YoY) in agosto
Germania, Prezzi consumo in agosto su base annuale (YoY) +2,9%, in aumento rispetto al precedente +2,8% (in linea con le stime degli analisti).
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