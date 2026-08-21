Milano 20-ago
52.666 0,00%
Nasdaq 20-ago
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Dow Jones 20-ago
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Londra 20-ago
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Francoforte 20-ago
25.983 0,00%

Giappone, Prezzi consumo (YoY) in luglio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Giappone, Prezzi consumo (YoY) in luglio
Giappone, Prezzi consumo in luglio su base annuale (YoY) +1,9%, in aumento rispetto al precedente +1,6%.
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