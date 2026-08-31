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Germania, Prezzi consumo (MoM) in agosto
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31 agosto 2026 - 14.35
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Prezzi consumo in agosto su base mensile (MoM) +0,2%
, in calo rispetto al precedente +0,8% (la previsione era +0,3%).
(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))
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