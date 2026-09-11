Milano 10-set
51.807 0,00%
Nasdaq 10-set
29.104 -1,08%
Dow Jones 10-set
52.064 -0,60%
Londra 10-set
10.609 0,00%
Francoforte 10-set
25.361 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 10/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 10/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre

La giornata del 10 settembre chiude piatta per il cambio Euro / CAD, che riporta un +0,02%.

Le implicazioni di medio periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 0,6239 con primo supporto visto a 0,6223. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 0,6216.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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