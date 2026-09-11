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Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 10/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 10/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre

Ottima performance per il Light Sweet Crude Oil, che ha chiuso in salita a 103,98.

Lo status tecnico del greggio WTI è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 108,24, mentre il primo supporto è stimato a 95,44. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 121,05.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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