Avio, Goldman Sachs ha il 5,5% tramite strumenti finanziari

(Teleborsa) - Goldman Sachs lima al 5,50% dal 5,54% la partecipazione potenziale in Avio , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione. È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 3 settembre 2026. In particolare, il 5,47% sono rights to recall lent shares, lo 0,03% sono swap.

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