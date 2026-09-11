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Eni, Goldman Sachs incrementa target price e conferma Buy
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11 settembre 2026 - 10.37
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(Teleborsa) -
Goldman Sachs
ha alzato a
26 euro
per azione (dai precedenti 25 euro) il
target price
su
Eni
, colosso energetico italiano, confermando la
raccomandazione
"
Buy
" sul titolo.
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