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Eni, Goldman Sachs incrementa target price e conferma Buy

Energia, Finanza, Consensus
Eni, Goldman Sachs incrementa target price e conferma Buy
(Teleborsa) - Goldman Sachs ha alzato a 26 euro per azione (dai precedenti 25 euro) il target price su Eni, colosso energetico italiano, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.
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