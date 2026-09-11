Milano 16:09
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Dow Jones 16:09
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Londra 16:09
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Francoforte 16:09
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Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,78%

L'indice del listino high-tech USA prende il via a 29.331,48 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,78%
Balza in avanti il Nasdaq-100, in crescita dello 0,78%, dopo aver esordito a quota 29.331,48.
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