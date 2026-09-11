Milano 17:35
52.512 +1,36%
Nasdaq 17:52
29.443 +1,17%
Dow Jones 17:52
52.593 +1,02%
Londra 17:35
10.650 +0,39%
Francoforte 17:35
25.569 +0,82%

Borsa: Senza slancio Londra che avanza appena dello 0,39%

Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.650,44 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Londra che avanza appena dello 0,39%
Londra allunga timidamente il passo dello 0,39% e chiude a 10.650,44 punti.
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