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Borsa: Senza slancio Londra che avanza appena dello 0,39%
Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.650,44 punti
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11 settembre 2026 - 17.43
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Londra allunga timidamente il passo dello 0,39% e chiude a 10.650,44 punti.
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