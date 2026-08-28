Milano 17:29
52.658 +0,75%
Nasdaq 17:31
29.714 +0,25%
Dow Jones 17:31
53.773 +0,38%
Londra 17:30
10.816 +0,22%
Francoforte 17:30
26.583 +0,82%

Borsa: Senza slancio Londra che avanza appena dello 0,29%

Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.824,26 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Londra che avanza appena dello 0,29%
Londra allunga timidamente il passo dello 0,29% e chiude a 10.824,26 punti.
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