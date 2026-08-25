Milano 17:35
52.720 +0,34%
Nasdaq 21:29
29.156 +0,46%
Dow Jones 21:29
53.558 +0,26%
Londra 17:35
10.886 +0,29%
Francoforte 17:35
26.266 +0,61%

Borsa: Senza slancio Londra che avanza appena dello 0,29%

Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.886,16 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Londra che avanza appena dello 0,29%
Londra allunga timidamente il passo dello 0,29% e chiude a 10.886,16 punti.
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