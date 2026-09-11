Commercialisti, Elbano de Nuccio componente del Financial reporting board di EFRAG

(Teleborsa) - Il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti italiani, Elbano de Nuccio, è stato nominato componente del Financial reporting board di EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), su designazione dell’OIC (Organismo italiano di contabilità).



Dalla nascita dell’organismo europeo, de Nuccio è il primo esponente del Consiglio nazionale ad assumere questo ruolo. È inoltre membro dell’ASAF (Accounting Standards Advisory Forum) dell’IFRS Foundation e presidente del Comitato Principi Contabili e Vicepresidente dell’OIC.



L’EFRAG è nato nel 2001 su iniziativa della Commissione europea per operare nell'interesse pubblico. È l'organismo consultivo europeo che supporta la Commissione nello sviluppo delle norme di rendicontazione finanziaria e di sostenibilità, contribuendo a garantire trasparenza, comparabilità e qualità delle informazioni fornite da imprese e organizzazioni.



Nelle sue attività di rendicontazione finanziaria (Financial Reporting) assicura che il punto di vista europeo sia adeguatamente considerato nel processo di definizione dei principi contabili dell'IASB (International Accounting Standards Board) e nei relativi dibattiti internazionali.



EFRAG rappresenta la prospettiva europea nello sviluppo dei principi contabili internazionali IFRS (International Accounting Standards Board), partecipando attivamente ai lavori dello IASB e al dibattito globale sulla rendicontazione finanziaria. Fornisce inoltre alla Commissione europea pareri tecnici sull'adozione degli IFRS nell'UE, verificandone la conformità normativa e assicurando che gli standard contabili internazionali tengano conto delle specificità economiche e normative europee.



"Questa nomina – afferma de Nuccio - rappresenta un’ulteriore e significativa conferma del percorso di crescita e accreditamento della professione italiana nei principali organismi internazionali, nei quali oggi siamo chiamati a svolgere un ruolo sempre più attivo e riconosciuto. L’incarico in EFRAG assume un valore particolarmente rilevante, perché comporta la responsabilità di contribuire allo sviluppo degli standard e delle politiche europee in materia di rendicontazione e informativa finanziaria, tutelando al tempo stesso le peculiarità del nostro sistema economico e professionale. Affronterò questo nuovo impegno con senso di responsabilità e spirito di servizio, portando nel confronto internazionale la competenza, l’esperienza e la sensibilità che caratterizzano la professione italiana".

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