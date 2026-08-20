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Reno de Medici cede a MM Board & Paper l'attività di Arnsberg in Germania

Closing atteso nel quarto trimestre

Finanza
Reno de Medici cede a MM Board & Paper l'attività di Arnsberg in Germania
(Teleborsa) - Reno de Medici, azienda produttrice di cartone per imballaggi utilizzando fibre riciclate, ha siglato con MM Board & Paper un accordo per la cessione della sua attività di Arnsberg, in Germania. Lo stabilimento di Arnsberg è un produttore di lunga data di cartone riciclato al servizio di clienti in tutta Europa.

Michele Bianchi, Amministratore Delegato del Gruppo RDM, ha commentato: "L'operazione rappresenta un passo importante nell'attuazione della nostra strategia. La cessione dell'attività di Arnsberg supporta il nostro obiettivo di ottimizzare il piano aziendale del Gruppo e di concentrare i nostri sforzi sulle categorie di prodotti e sui mercati in cui vediamo le migliori prospettive di crescita sostenibile, innovazione e creazione di valore. Siamo fiduciosi che MM Board & Paper sia il partner industriale ideale per supportare lo sviluppo futuro dell'attività di Arnsberg e dei suoi dipendenti”.

Il perfezionamento dell'operazione, soggetto alle consuete condizioni di chiusura, è attualmente previsto per il quarto trimestre del 2026.
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