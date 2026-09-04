Concessioni demaniali, attiva procedura telematica per incarichi perizie asseverate

(Teleborsa) - È attiva la procedura telematica per l’acquisizione delle disponibilità dei professionisti - dottori commercialisti ed esperti contabili - allo svolgimento delle perizie asseverate previste dall'art. 1, comma 9, del D.L. n. 131/2024, finalizzate alla determinazione dell'indennizzo dovuto dal nuovo concessionario subentrante al concessionario uscente nelle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali.



Lo comunica il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con l'Informativa n. 109/2026 indirizzata agli Ordini territoriali, dando seguito alle indicazioni già fornite con la precedente Informativa n. 107/2026.



La procedura è disponibile nell'Area Riservata del portale istituzionale commercialisti.it. Gli iscritti interessati potranno accedere mediante autenticazione con SPID o Carta d'Identità Elettronica (CIE), seguendo il percorso "Servizi per gli Iscritti" e poi "Istanze Online" e manifestando la propria disponibilità attraverso l'apposita sezione dedicata.



Il Consiglio Nazionale ricorda che la manifestazione di disponibilità e il conseguente inserimento nell'elenco dei professionisti non determinano in alcun modo la formazione di graduatorie né attribuiscono diritti, aspettative o titoli preferenziali per il conferimento degli incarichi. L'iniziativa risponde all'esigenza di individuare i nominativi da inserire nelle cinquine da trasmettere ai Comuni o agli altri enti concedenti che ne facciano richiesta.



Per garantire l'effettiva disponibilità dei professionisti interessati, la procedura consente inoltre di revocare in qualsiasi momento l'adesione precedentemente espressa. In caso di revoca, il nominativo sarà escluso dalle successive attività di estrazione.

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