USA, fiducia consumatori di agosto cala contro le attese a 89,4 punti

(Teleborsa) - Peggiora contro le attese la fiducia dei consumatori americani. Il sondaggio del Conference Board degli Stati Uniti sul sentiment dei consumatori ha segnalato un calo dell'indice a 89,4 punti nel mese di agosto, rispetto ai 90,2 punti di luglio (rivisti da 90,8) e contro i 90,3 attesi dal consensus.



Il sondaggio sulla fiducia dei consumatori è basato su un campione rappresentativo di 5.000 famiglie americane ed è condotto per il Conference Board dal NFO WorldGroup.



"La fiducia dei consumatori si è leggermente moderata ad agosto per il secondo mese consecutivo", ha dichiarato Dana M. Peterson, capo economista del Conference Board. "L'indice delle aspettative è ulteriormente sceso in territorio negativo, ma questo calo è stato compensato da un moderato aumento dell'indice della situazione attuale, dopo la flessione registrata negli ultimi tre mesi. Le valutazioni dei consumatori sulle attuali condizioni economiche sono state leggermente positive. La percezione del mercato del lavoro è migliorata, invertendo la tendenza al moderato calo degli ultimi tre mesi. Guardando al futuro, i consumatori si sono mostrati più pessimisti riguardo alle condizioni economiche e al mercato del lavoro nei prossimi sei mesi. Le aspettative sui redditi delle famiglie si sono moderate, ma sono rimaste complessivamente ottimistiche."



(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )

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