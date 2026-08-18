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Ciena, quotazioni in calo a New York

Migliori e peggiori
Ciena, quotazioni in calo a New York
(Teleborsa) - A picco la società statunitense attiva nelle tecnologie per reti di telecomunicazione e data center, che presenta un pessimo -10,63%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Ciena più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Ciena è in rafforzamento con area di resistenza vista a 418,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 386,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 450,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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