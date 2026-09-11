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Piazza Affari: acquisti a mani basse sul comparto media dell'Italia

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Piazza Affari: acquisti a mani basse sul comparto media dell'Italia
In forte aumento l'indice media italiano, che con il suo +1,56% avanza a quota 8.480,59 punti.
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