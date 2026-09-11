Poste Italiane, risultati OPAS provvisori: raggiunto il 66,6% del capitale di TIM

Riapertura dal 21 al 25 settembre

(Teleborsa) - Sulla base dei risultati provvisori relativi all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria promossa da Poste Italiane su Telecom Italia , risultano portate in adesione 993.608.722 azioni, pari a circa il 46,523% del capitale dell'emittente e al 58,230% delle azioni oggetto dell'offerta. Oggi, ultimo giorno di offerta, sono state portate in adesione 635.897.378 azioni.



Pertanto, tenuto conto anche delle 429.363.990 azioni TIM già detenute da Poste (circa il 20,104% del capitale), quest'ultima verrà a detenere 1.422.972.712 azioni, pari a circa il 66,627% del capitale di TIM.



Il corrispettivo unitario incrementato verrà pagato il 18 settembre.



Il periodo di adesione sarà riaperto tra il 21 e il 25 settembre e l'offerente corrisponderà a ciascun azionista TIM che abbia aderito durante tali giorni il medesimo corrispettivo il 2 ottobre.

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