BESS, il nodo concentrazione: CATL e BYD guidano un mercato sempre più cinese

La ricerca di Morningstar DBRS

(Teleborsa) - Il settore dei sistemi di accumulo di energia a batteria (BESS) presenta sia forti prospettive di crescita sia rischi in evoluzione, derivanti dal rapido sviluppo tecnologico, dagli ingenti fabbisogni di capitale, dall'esposizione alle catene di approvvigionamento delle materie prime e dalle crescenti implicazioni geopolitiche. Lo sostiene una ricerca di Morningstar DBRS sul tema, sottolineando che i produttori cinesi hanno conquistato una posizione dominante in gran parte della catena del valore delle batterie, mentre le economie occidentali stanno attuando politiche industriali volte a ridurre la dipendenza dalle catene di approvvigionamento esterne e a potenziare le capacità produttive interne. È probabile che queste dinamiche plasmino il panorama competitivo del settore nel prossimo decennio.



Il settore BESS sono diventati una delle tecnologie abilitanti più importanti per la transizione energetica globale. Con la crescente diffusione della generazione da fonti rinnovabili nei sistemi elettrici, le batterie offrono flessibilità, bilanciamento della rete, capacità di riduzione dei picchi di domanda e supporto alla capacità, contribuendo a mantenere l'affidabilità del sistema e a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Il calo dei costi delle batterie, il miglioramento delle prestazioni tecnologiche e quadri normativi favorevoli ne hanno accelerato l'adozione a livello mondiale; di conseguenza, l'accumulo a batteria è passato dall'essere una tecnologia di nicchia a un elemento fondamentale dell'infrastruttura del sistema elettrico.



Si prevede che le nuove installazioni annuali di capacità siano passate dai 5 gigawatt (GW) del 2020 ai 108 GW del 2025. La Cina è il più grande mercato al mondo per l'accumulo a batteria, detenendo posizioni di leadership nell'installazione di sistemi, nella produzione di celle, nella lavorazione dei materiali e nella fabbricazione di apparecchiature. Gli Stati Uniti, nel frattempo, rappresentano il principale mercato di accumulo in più rapida crescita al di fuori della Cina. L'Europa continua a registrare una forte espansione, trainata dagli obiettivi di decarbonizzazione e dall'integrazione di una crescente capacità di generazione rinnovabile, mentre Australia, Medio Oriente, India e alcune aree del Sud-est asiatico stanno diventando mercati di crescita sempre più rilevanti.



La catena di approvvigionamento delle batterie è "complessa", si legge nella ricerca. La produzione di minerali a monte è concentrata in pochi paesi: Australia, Cile e Argentina sono le principali fonti di litio, mentre il Congo detiene una quota significativa della produzione globale di cobalto. La grafite, un altro componente critico per le batterie, è fortemente concentrata in Cina. La fase di lavorazione intermedia rappresenta uno degli ambiti in cui il predominio cinese è più marcato. La Cina ha conquistato posizioni di leadership nella raffinazione di litio e cobalto, nella lavorazione della grafite e nella produzione di materiali chiave per le batterie, come catodi e anodi. Tale controllo sulla fase intermedia della filiera ha permesso alle aziende cinesi di conseguire notevoli economie di scala e vantaggi in termini di costi.



Inoltre, il settore delle batterie rimane fortemente concentrato, in particolare per quanto riguarda la produzione di celle. Il produttore cinese Contemporary Amperex Technology (CATL) è leader del mercato globale, forte di un portafoglio tecnologico diversificato che comprende batterie al litio-ferro-fosfato, chimiche a base di nichel e le emergenti tecnologie agli ioni di sodio. BYD si è affermata come secondo produttore mondiale di batterie grazie a un modello di business verticalmente integrato, che spazia dalla produzione di batterie ai veicoli elettrici fino ai sistemi di accumulo dell'energia. LG Energy Solution, Samsung SDI e Panasonic rimangono attori di rilievo, soprattutto nelle applicazioni di fascia alta e nel settore automotive, mentre aziende cinesi quali CALB, Gotion High-Tech, EVE Energy e SVOLT Energy Technology continuano a guadagnare quote di mercato.



Anche il mercato dell'integrazione del BESS sta registrando una crescente concentrazione attorno a pochi leader globali. Ancora una volta, le aziende cinesi hanno rapidamente rafforzato la propria posizione di mercato, beneficiando dell'accesso a celle a basso costo e a filiere integrate. BYD e Tesla figurano tra i maggiori system integrator a livello mondiale, mentre Sungrow Power Supply, CATL, CRRC Zhuzhou e Huawei hanno conquistato quote di mercato significative. Fluence Energy rimane uno dei pochi importanti integratori occidentali di sistemi di accumulo con una presenza globale.



"I BESS rappresentano una tecnologia fondamentale per la transizione energetica globale, ma la concentrazione della catena di approvvigionamento, l'evoluzione tecnologica, la stabilità dei ricavi e il rischio geopolitico costituiscono fattori chiave per la valutazione del merito di credito nel settore - ha affermato Tuomas Ekholm, Senior Vice President e Sector Lead per i Corporate Ratings - Prevediamo che l'interazione tra politiche industriali, sviluppo tecnologico e commercio globale rimarrà centrale per le prospettive di credito a lungo termine del settore".



(Foto: Sungrow EMEA su Unsplash)

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