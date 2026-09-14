Francoforte: andamento sostenuto per Hellofresh

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Hellofresh , che tratta in utile dell'1,83% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hellofresh evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Hellofresh rispetto all'indice.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 2,746 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 2,799. Il peggioramento di Hellofresh è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 2,712.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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