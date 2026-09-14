Milano 17:35
51.629 -1,68%
Nasdaq 20:31
29.244 -0,42%
Dow Jones 20:31
52.425 -0,28%
Londra 17:35
10.698 +0,44%
Francoforte 17:35
25.441 -0,50%

Francoforte: scambi al rialzo per Hellofresh

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi al rialzo per Hellofresh
Scambia in profit Hellofresh, che lievita dell'1,83%.
Condividi
```