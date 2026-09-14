Francoforte: scambi in positivo per Siemens Healthineers

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di apparecchiature per l'imaging medico e la diagnostica di laboratorio , con una variazione percentuale del 2,22%.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Siemens Healthineers rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Analizzando lo scenario di Siemens Healthineers si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 38,55 Euro. Prima resistenza a 39,39. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 38,02.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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