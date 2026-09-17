Francoforte: nuovo spunto rialzista per Siemens Energy

(Teleborsa) - Scambia in profit il leader delle energie rinnovabili , che lievita dell'1,98%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Siemens Energy rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di breve periodo di Siemens Energy evidenzia un declino dei corsi verso area 138,1 Euro con prima area di resistenza vista a 140,9. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 136,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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