Francoforte: positiva la giornata per Hannover Rueck
(Teleborsa) - Avanza la principale compagnia di riassicurazioni al mondo, che guadagna bene, con una variazione dell'1,84%.
Il trend di Hannover Rueck mostra un andamento in sintonia con quello del DAX. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Lo scenario di medio periodo del colosso delle assicurazioni ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 256,3 Euro. Supporto a 252,7. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 259,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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